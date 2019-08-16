Рейс Москва-Уфа авиакомпании «Ютэйр» развернулся после столкновения с птицами

Рейс Москва-Уфа авиакомпании «Ютэйр», вылетевший сегодня из аэропорта Внуково, вернулся в аэропорт после столкновения со стаей птиц, передают информационные агентства. Посадка прошла благополучно. Перевозчик намерен отправить пассажиров резервным самолетом.

В пресс-службе «Ютэйр» сообщают, что одна из птиц попала в лобовое стекло самолета, оно уцелело.

По информации из расписания международного аэропорта Уфы, прибытие рейса Москва-Уфа авиакомпании «Ютэйр» задержано до 19:50 ч.

Ирина Самойлова