Из реки Миасс в Челябинске достали 5 тыс. тонн отходов

Подрядчики завершили очистку реки Миасс на участке от элеватора «Союзпищепрома» до Кировского моста. С площади около 2 га собрано 5 тыс. т бытового мусора и водорослей. Все отходы вывезены на полигон в Полетаево, сообщает пресс-служба министерства экологии Челябинской области.

ООО «Акватехника» будет продолжать санитарно-эстетическую очистку Миасса до моста на улице Братьев Кашириных. В общей сложности от мусора, водорослей, камыша и кустарников освободят около 6 га реки. Для этого используют спецтехнику – плавающие экскаваторы и колесную технику на понтонах. Завершить работы компания должна к 1 ноября.

В будущем минэкологии региона планирует очистить реку от ила, однако для этого нужно проводить новый аукцион. Проектная документация для этих работ уже разрабатывается, после прохождения госэкспертизы ведомство планирует получить федеральное финансирование на капитальную очистку дна Миасса. Предполагается, что после удаления ила река станет глубже, а течение быстрее, сейчас вода протекает со скоростью 1 м/с.