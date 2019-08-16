Вход в здание челябинского вокзала перенесут из-за ремонта

Из-за проведения работ по техническому перевооружению челябинского железнодорожного вокзала с 19 августа закроют центральный вход в здание. В него можно будет войти с восточной стороны первого этажа, сообщают в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

Также на время проведения ремонта для пассажиров закрыли кассовый зал, расположенный в западной части на первом этаже – билеты оформляют в восточной части, там же находится справочно-информационное бюро и кабинет дежурного помощника начальника вокзала.

Обновление челябинского вокзала планируется завершить в следующем году. В рамках этой работы будет проведена реорганизация пространства на первом этаже, модернизировано оборудование и инженерные сети. Первый этаж планируется условно разделить на две части: в западной будет располагаться кассовый зал, в восточной – медицинский пункт, санитарные и душевые комнаты, камеры хранения (сейчас они на нулевом этаже). Вместо застекленных касс сделают кассы открытого типа с электронной очередью. Число сидений для ожидающих в кассовой зоне увеличат до 120. Помимо этого, на первом этаже запланировано обустройство комнаты для маломобильных пассажиров.