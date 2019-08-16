16 августа, пятница
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Глава МИД Гренландии заявила, что страна не продается

Министр иностранных дел Гренландии Ане Лоне Баггер заверила Reuters, что остров не планируется выставлять на продажу. Так она прокомментировала сообщения о желании президента США Дональда Трампа купить у Дании Гренландию, считающуюся самым большим островом в мире.

«Мы открыты для бизнеса, но мы не продаемся»,— сказала она.

Датские политики новость об интересе американского президента сочли неправдоподобной и безумной.

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что Дональд Трамп уже обсудил возможность покупки острова с советниками и попросил своего адвоката изучить возможность сделки. Еще после Второй мировой войны президент США Гарри Трумэн хотел купить остров за $100 млн, но получил от Дании отказ. Отмечалось, что пока не известно, какую сумму готов предложить нынешний президент США.

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