В Ульяновске экс-председатель региональной федерации спортивной борьбы присвоил 150 тыс. рублей

В Ульяновске бывший председатель «Ульяновской областной федерации спортивной борьбы» присвоил 150 тыс. руб., выделенные для питания детей на тренировочном сборе в Сенгилее. Об этом сообщает прокуратура области.

Летом 2018 года он направил заявление в региональное министерство спорта о предоставлении денежных средств. После перечисления злоумышленник потратил деньги по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Максимальное наказание по статье предусматривает шесть лет лишения свободы.

Алена Смирнова