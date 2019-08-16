Дебиторку застройщика из Геленджика продают на торгах за 266,7 млн рублей

ООО «Центр универсальных торгов» выставило на публичные торги дебиторскую задолженность ООО «Стенос» к геленджикскому застройщику ООО «Флагман». Сумма долга, образовавшегося в марте 2012 года, составляет 296,3 млн руб. Начальная цена лота – 266,7 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Флагман» было зарегистрировано в Геленджике в 2003 году. Основным профилем общества является строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал компании – 1 млн руб. Убыток застройщика в 2016 году составлял 77 млн руб., в 2017 году – 41,8 млн руб. Активы компании на конец 2017 года составляли 324,2 млн руб., кредиторская задолженность отсутствовала, дебиторская задолженность оценивалась в 28,7 млн руб.

Дмитрий Михеенко