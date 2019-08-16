В Самаре перекроют проезд на ул. Республиканской

В Самаре с 19 августа до 9 сентября ограничат движение транспорта из-за ремонта канализационных сетей, сообщает администрация города.

Движение будет перекрыто по ул. Республиканской в районе дома № 48 на участке протяженностью 10 метров.

Ранее стало известно о том, что в Самаре ограничат движение в связи с ремонтом тепловых сетей в период с 16 до 19 августа.

Проезд перекрыт по улице Льва Толстого от улицы Никитинская до улицы Агибалова ( в сторону Железнодорожного вокзала), по Комсомольской площади от улицы Агибалова до улицы Спортивная, по улице Спортивная от Комсомольской площади до улицы Красноармейская.

Алена Смирнова