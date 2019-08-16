Белгородский экспериментальный завод рыбных комбикормов увеличил чистую прибыль вдвое

ОАО «Белгородский экспериментальный завод рыбных комбикормов» (БЭЗРК, входит в агрохолдинг «БЭЗРК-Белгранкорм», контролируемый, как считается, Александром Орловым) нарастил чистую прибыль по РСБУ по итогам 2018 года до 46,5 млн руб. Это почти вдвое больше, чем годом ранее, когда данный показатель составил 24,2 млн руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка БЭЗРК также увеличилась — с 9,09 до 10,04 млрд руб.

БЭЗРК зарегистрировано в 1992 году. Уставный капитал — 5,9 млн руб. По собственным данным, является основным производителем комбикормов для внутреннего потребления на территории Белгородской области. Гендиректор — Александр Хараман. В современном составе агрохолдинга «БЭЗРК-Белгранкорм» более 40 структурных подразделений, расположенных в 5-ти районах Белгородской области и 3-х районах Новгородской области.

О том, кто хочет купить агрохолдинг «БЭЗРК-Белгранкорм», — в публикации “Ъ” «CP Foods наращивает мясо».

Валерия Розбот