Нижнему опять хотят придать столичности

Муниципалитет намерен разработать пакет типовых вариантов и решений, чтобы стандартизировать подходы к благоустройству улиц города. Мэр Владимир Панов пока не может сообщить стоимость типовых решений по благоустройству, но рассчитывает, что областные власти частично профинансируют городские проекты благоустройства.

Напомним, идеологически схожие подходы к развитию Нижнего Новгорода как «города для людей, а не автомобилей» пытался развивать Олег Кондрашов, когда занимал пост главы администрации города.