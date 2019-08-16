16 августа, пятница
Войти в профиль
Нижний Новгород FM. Приволжье

Коротко

Меню

социальные сети

Страница «Коммерсантъ FM Нижний Новгород» в Facebook Страница «Коммерсантъ FM Нижний Новгород» в ВКонтакте

Подробно

Фото: Андрей Абрамов

Нижнему опять хотят придать столичности

Из Нижнего Новгорода обещают сделать "маленькую Москву".

от

Муниципалитет намерен разработать пакет типовых вариантов и решений, чтобы стандартизировать подходы к благоустройству улиц города. Мэр Владимир Панов пока не может сообщить стоимость типовых решений по благоустройству, но рассчитывает, что областные власти частично профинансируют городские проекты благоустройства.

Напомним, идеологически схожие подходы к развитию Нижнего Новгорода как «города для людей, а не автомобилей» пытался развивать Олег Кондрашов, когда занимал пост главы администрации города.

Комментарии

Печать

Рекомендуем

обсуждение

Программы

Нижний Новгород занял седьмое место в рейтинге самых востребованных городов Но уступил Казани и Воронежу в привлекательности для жизни.
Телебашня может стать рекламным носителем Власти рассматривают предложение нижегородского филиала РТРС включить ее в перечень рекламных конструкций.
Зафиксирован значительный рост пропавших в лесу Более 100 нижегородцев заблудились с начала года.
Все школы Нижнего Новгорода готовы к учебному году На их подготовку потрачено более 150 млн рублей.
В Нижнем Новгороде появился новый сервис такси Пока с ним работают четыре автопарка.
В региональном правительстве на 90% изношен автопарк Около 100 млн рублей планируется потратить в ближайшее время на его обновление.
Профиль пользователя