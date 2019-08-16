Разлив нефтепродуктов на реке Сайма в Сургуте устранен

Работники Сургутского спасательного центра очистили от нефтепродуктов реку Сайма в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ). Об этом сообщил советник главы города Александр Оверчук.

Ранее сообщалось, что на реке Сайма произошел разлив нефтепродуктов на площади около 2 тыс. кв.м. По данным властей, нефтепродукты были слиты из неустановленной автоцистерны через ливневую канализацию, впадающую в реку в районе улицы Университетская. По факту загрязнения реки Природнадзор возбудил административное производство.

«Все собрали уже. Работы (по очистке реки) завершены, но специалисты продолжат мониторить ситуацию. Это не случайная утечка. Это намеренный слив нефтепродуктов в реку. Кто это совершил, будет выяснять полиция»,— рассказал Александр Оверчук (цитата по ТАСС).