«Потребительские свойства автомобиля зависят не от его возраста»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, почему многие автомобили не теряют своей актуальности, несмотря на долгий срок эксплуатации.

Если вы уже успели посмотреть фильм «Однажды в Голливуде», то наверняка обратили внимание не только на игру звездных актеров, но и на прекрасные классические автомобили, которые постоянно присутствуют в кадре. Причем машины эти не только американские. Персонаж Брэда Питта, например, ездит на немецком кабриолете Karmann Ghia, а актер, исполняющий роль режиссера Романа Полански, на британском родстере MG. Действие фильма происходит в 1969 году, то есть ровно полвека назад. Но, что удивительно, если вы сегодня прилетите в Лос-Анджелес, то в потоке машин, несущихся по его улицам, вы легко разглядите точно такие же, как в кино, машины, и американского, и европейского производства. Причем это будут не участники какого-нибудь ретро-автопробега, а обычный транспорт на каждый день. Потому что потребительские свойства автомобиля зависят от конструктивной прочности, от климата, от правильного ухода, а никак не от его возраста.

Какое-то время назад я, как журналист, посещал воинскую часть Бундесвера на севере Германии, и интересовался у бойцов автовзвода, после какого пробега или какого возраста Gelandewagen, на которых они ездят, встают на капремонт или списываются в запас. Вопрос моих собеседников крайне удивил. «Возраст ни при чем,— сказали мне,— машина может стоять на консервации и оставаться новой. А пробег зависит от того, где ездил автомобиль. По асфальту — это одно. По песку — совсем другое. Поэтому мы смотрим на то, сколько масла съел двигатель. Когда через мотор прошло определенное количество литров масла, ставим вездеход на ремонт».

Сегодня у нас в стране опять обсуждается инициатива запретить эксплуатацию автомобилей после достижения ими определенного возраста. Как будто год выпуска является главным фактором, определяющим, пригодна машина для удобного и безопасного использования или нет. Приведенные мной примеры — лишь пара из огромного количества доказательств, что это совсем не так.