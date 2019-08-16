Рустам Минниханов попросил у Москвы денег на новый мост через Волгу

Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил включить в федеральный план по подготовке к празднованию 100-летия ТАССР строительство Большого казанского кольца и нового моста через Волгу. С такой просьбой он обратился к вице-премьеру РФ Виталию Мутко, председателю оргкомитета по празднованию юбилея.

«Эта тема для нас очень важна. Если мы построим мост через Волгу, то сможем провести трассу М7 до аэропорта и сократим ее на 50 км»,— пояснил господин Минниханов. Также он считает, что строительство второго моста «вопрос национальной безопасности».

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"