Бизнесмен и продюсер Рушан Насибулин заключен под стражу

Продюсер, бывший директор компании ООО «Инмед» Рушан Насибулин пробудет под стражей до 27 августа. Решение об избрании меры пресечения бизнесмену принял Куйбышевский районный суд Петербурга. Насибулин подозревается в крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ).

Следствие считает, что Насибулин, исполнительный директор ООО «Инмед» Александр Внучкин и иные неустановленные лица в ноябре – декабре 2016 года, в рамках исполнения государственной программы РФ «Развитие промышленности и повышение конкурентоспособности» заключили с Минпромторгом договор о предоставлении субсидии на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по приоритетным направления гражданской промышленности. При этом, как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, фигуранты получили от министерства промышленности и торговли не менее 20 млн руб., которые были похищены.

Защита Рушана Насибулина просила для обвиняемого домашний арест, однако следствие настаивало на заключении под стражу из опасений, что он может скрыться за пределами России.

Напомним, Рушан Насибулин и Александр Внучкин были задержаны после обысков в среду, 17 июля. Насибулин ранее являлся продюсером фильма Алексея Германа-старшего «Трудно быть богом» и «Довлатова» Алексея Германа-младшего. Последний, к слову, заявил, что готов выступить поручителем в отношении бизнесмена.