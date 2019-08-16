Уфимские вузы рассчитывают к 2024 году удвоить число иностранных студентов

Высшие учебные заведения Уфы намерены к 2024 году удвоить количество обучающихся в них иностранных студентов. Об этом сообщили сегодня участники пресс-завтрака ИД «Коммерсантъ-Башкортостан». По словам вице-премьера Башкирии Ленары Ивановой, в настоящее время в уфимских вузах учатся 3200 студентов из зарубежных стран, из них 1300 — в Уфимском государственном нефтяном техническом университете, около тысячи — в Уфимском государственном медицинском университете. Обучение иностранцев финансово выгодно вузам. У каждого из них есть собственные планы привлечения студентов из-за рубежа. В первую очередь, это создание комфортных условий обучения и проживания за счет строительства современных общежитий.

Наталья Павлова