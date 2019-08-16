Сумма хищения в деле Антона Бахаева выросла в десять раз

Следственный комитет изменил обвинения бывшему первому замминистра экономического развития Челябинской области Антону Бахаеву и руководителю рекламного агентства «Элефант» Михаилу Смирнову. Как сообщает Znak.com со ссылкой на источник в правоохранительных органах, теперь в деле указана сумма хищений в 40 млн руб., в то время как ранее речь шла о растрате и пособничестве в растрате 3,8 млн руб., из которых 1,5 млн Михаил Смирнов якобы передал Антону Бахаеву в качестве взятки. Адвокат господина Смирнова Наталья Казакова информацию подтвердила, отметив, что защите непонятно, откуда взялись такие цифры.

Антон Бахаев был задержан летом прошлого года, Михаила Смирнова задержали позже. Сейчас оба находятся под домашним арестом. По версии следствия, обвиняемые участвовали в хищении денег, выделенных из областного бюджета на проведение российско-казахстанского форума в Челябинске в 2017 году.