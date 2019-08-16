«Валдай 45Р» вышел на регулярные маршруты в ХМАО

Судно на подводных крыльях «Валдай 45Р» производства нижегородского Центрального конструкторского бюро по судам на подводных крыльях (ЦКБ по СПК) имени Р.Е. Алексеева вышло на регулярные пассажирские маршруты в Ханты-Мансийском автономном округе. Пассажиров перевозят по маршруту Ханты-Мансийск – Сургут – Банный.

Маршрут существует с 1998 года, но раньше его обслуживали теплоходы проекта 14200 «Линда», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ЦКБ по СПК. Протяженность маршрута составляет 422 км, время в пути до Сургута – 8 часов 50 минут, обратно до Ханты-Мансийска – 7 часов 30 минут. Чтобы выполнить этот маршрут теплоходам «Линда» требовалось на два часа больше.

Напомним, в Нижегородской области регулярные пассажирские перевозке на судне на подводных крыльях «Валдай 45Р» начались 10 августа. Сейчас судно ходит в Городец и Макарьево. В Городец «Валдай» отправляется в пятницу в 17:00 , обратно в 18:15, в субботу в 9:00, обратно в 13:00, в понедельник в 6:45, обратно в 8:00. В Макарьево судно ходит по воскресеньям также в 9:00, обратно в 14:00. Отправляется «Валдай» от причала №5.

Стоимость проезда до Городца в одну сторону составляет 400 руб., туда и обратно – 600 руб. Цена детского билета в одну сторону составляет 300 руб., в обе стороны – 500 руб. В Макарьевский монастырь стоимость поездки для взрослых составит 600 руб., туда и обратно – 1 тыс. руб., для детей – 400 и 600 руб.

Билеты можно приобрести перед рейсом на теплоходе, предварительно забронировав их по телефону +7-963-230-58-30.

Ирина Андреева