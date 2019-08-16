Обвиняемый в даче взятки сотруднику саратовского УФСБ гражданин предстанет перед судом

В Саратове перед судом предстанет гражданин, который обвиняется в даче взятки должностному лицу в значительном размере ФСБ (ч. 2 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.

По версии следствия, 26 апреля обвиняемый передал следователю УФСБ по Саратовской области взятку в размере 100 тыс. руб. Незаконное вознаграждение предназначалось за изменение его брату меры пресечения с заключения под стражу на иную, не связанную с лишением свободы. После передачи незаконного вознаграждения взяткодателя задержали.

Его поместили в СИЗО. Свою вину в инкриминируемом деянии мужчина признал полностью.

Марина Ковалева