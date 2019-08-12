В Казани задержали вора в законе Рашида Джамбульского

Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью МВД по Татарстану задержали в Казани вора в законе Рашида Хачатряна (Джамбульского), сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на собственный источник.

В данный момент задержанный находится в СИЗО. По предварительным данным, его подозревают в вымогательстве. Более точной информации пока нет.

Рашид Хачатрян родился в 1966 году на границе Азербайджана и Армении. В 90-е он стал членом организованной преступной группировки «Рашидовские» на территории Оренбурга. ОПГ занималась вымогательствами, кражами со взломом,торговлей наркотиками, организацией бунтов и беспорядков в колониях. В 1997 году Джамбульский стал вором в законе: его воровской стаж превышает 20 лет.

"Ъ-Казань"