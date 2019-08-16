Суд отказался рассматривать дело экс-министра финансов Подмосковья в особом порядке

Басманный суд Москвы отказался рассматривать дело бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова в особом порядке. «В удовлетворении ходатайства подсудимого о рассмотрении дела в особом порядке отказать»,— объявила судья (цитата по ТАСС). Она учла позицию прокуратуры и потерпевших, которые посчитали, что дело экс-чиновника не может рассматриваться в особом порядке, поскольку тот еще не компенсировал ущерб.

Напомним, Алексея Кузнецова экстрадировали в начале года из Франции, он обвиняется в хищении 11 млрд руб. Бывший министр полностью признал свою вину и исковые требования. Чиновник просил снять с него обвинения по 14 из 22 эпизодов обвинения из-за истечения срока давности, но суд в ходатайстве отказал.

О развитии дела — в материале “Ъ” «Защита Алексея Кузнецова не нашла понимания в подмосковном правительстве».