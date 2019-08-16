В Адыгее объявили чрезвычайную пожароопасность

По северным и центральным районам Адыгеи в период с 16 по 19 августа, по данным Росгидромета, сохранится чрезвычайная пожароопасность пятого класса. В целом на территории республики 16 августа ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный скоростью 5-10 м/с, местами его порывы достигнут 15 м/с. Воздух прогреется до +32…+37°, местами – до +39°. В горах и предгорьях осадков не ожидается. Температура воздуха там будет в пределах +27…+32°.

В Краснодарском крае, по информации регионального ГУ МЧС, днем 16 августа ожидается кратковременный дождь, гроза, а вечером в отдельных районах возможен сильный дождь с градом.

Ветер восточный, юго-восточный с переходом на западный и северо-западный скоростью 5-10 м/с. При грозе порывы ветра могут достигать 12-17 м/с.

Температура воздуха ожидается в пределах +27…+32°, местами – до +34°.

Василий Хитрых