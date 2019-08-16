В Самаре отметили День рождения издания «Коммерсантъ»

В Самаре на площадке отеля «Ренессанс» торжественно отметили юбилей издания «Коммерсантъ». Коктейль по случаю юбилея издания посетили первые лица региона – читатели «Коммерсанта» – известные бизнесмены и политики, а заодно и главные ньюсмейкеры газеты «Коммерсантъ Волга». Также руководитель департамента информационной политики правительства Самарской области Елена Летичевская озвучила со сцены поздравление с юбилеем от главы региона Дмитрия Азарова.

В 2019 году «Коммерсанту» исполняется одновременно 110 и 30 лет. В 1909 году свет увидел первый номер газеты. Затем 80 лет она не издавалась. В 1989 году издание возобновило работу. Сегодня издательский дом «Коммерсантъ» – один из старейших ИД и одна из самых авторитетных и влиятельных медиаструктур в стране.

Сабрина Самедова