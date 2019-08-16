Число сделок на рынке вторичного жилья Москвы в июле выросло на 14%

В июле Росреестр зарегистрировал более 12,56 тыс. сделок на вторичном рынке жилой недвижимости в Москве, что больше аналогичного показателя прошлого года на 14%. В сообщении на сайте столичного ведомства отмечается, что «это наивысший показатель динамики за последние пять лет».

«В прошлом году месячный рост составлял +2%. В 2017 и 2016 годах, напротив, было отмечено снижение на 4% и 15% соответственно. А в 2015 году июль к июню вырос на 5%»,— рассказали в Россреестре. При этом в годовом исчислении число сделок в июле текущего года на 5% ниже аналогичного месяца прошлого года (13,27 тыс.).

О спросе на недвижимость — в материале “Ъ” «Столица присоединила спрос на недвижимость».