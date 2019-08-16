Качканарский ГОК приступил к замене самосвалов

«Евраз Качканарский ГОК» (Свердловская область) начинает использовать самосвалы «БелАЗ» грузоподъемностью 240 тонн. «Новая мощная техника будет использоваться в действующих карьерах, а с 2020 года – на вскрытии Собственно-Качканарского месторождения (СКМ)»,— отметил управляющий директор НТМК и КГОКа Алексей Кушнарев на церемонии приемки первой машины в эксплуатацию. По его словам, до конца года на линию выйдут еще два подобных самосвала. Ранее на КГОКе использовались «БелАЗы» грузоподъемностью 130 тонн.

Ранее в интервью “Ъ-Урал” вице-президент «Евраза», руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов назвал замену самосвалов «более дорогим, но эффективным решением». Специально для передвижения большегрузных «БелАЗов» на КГОКе построили автодороги шириной более 20 метров, бокс и автомойку, приобрели обслуживающее оборудование и технику: тягач-буксировщик, два автогрейдера, пять бульдозеров тяжелого класса.

В мае «Евраз» приступил к первому этапу разработки Собственно-Качканарского месторождения титаномагнетитовых руд. Первая очередь проекта позволит сохранить добычу руды на «Евраз Качканарском ГОКе» на уровне 59 млн т в год. К 2024 году 22% всего объема руды, добытой на предприятии, будет обеспечивать СКМ. Собственно-Качканарское месторождение расположено на склонах горы Качканар, в 5 км от Гусевогорского месторождения. Промышленную добычу руды из нового карьера планируется начать в первом квартале 2021 года. На реализацию первой очереди проекта направят 6,4 млрд руб. Месторождение будет отрабатываться одним карьером. Ожидается, что к 2024 году добыча руды из карьера составит 13 млн т в год.

Алексей Буров