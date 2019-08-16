Казань стала третьим среди самых востребованных для проживания городов России

Жильем в Казани интересуются 0,67% пользователей сервиса Авито. Это третий показатель по востребованности после Москвы (1,07%) и Петербурга(1,01), отмечает сервис.

За первое полугодие 2019 года количество объявлений о приобретении жилья в Казани по сравнению с прошлогодними данными увеличилось на 9,4%. Больше у девяти городов, в том числе у Ижевска (16,4%), Тюмени (16,1%) и Омске (13%). При этом в Уфе вместо роста привлекательности произошло падение на 0,5%.

Ранее сообщалось, что Казань заняла четвертое место среди крупных городов РФ по росту цен на квартиры в новостройках за последние три года.

"Ъ-Казань"