Казань оказалась в лидерах по росту цен на квартиры в новостройках за три года

Казань заняла четвертое место среди крупных городов РФ по росту цен на квартиры в новостройках за последние три года. Об этом говорится в исследовании портала недвижимости Domofond.ru.

Специалисты проанализировали динамику цен в новостройках с июля 2016 по июль 2019 года в 63 городах страны. В Казани цена 1 кв.м три года назад составляла около 65,5 тыс. руб., а в прошлом месяце она достигала 80,3 тыс. руб. Таким образом, рост за три года составил 22,6%.

В рейтинге лидирует Сочи с ростом 53,4%. В первую тройку также вошли Иркутск (24,1%) и Новосибирск (23,7%). За Казанью по динамике следует Санкт-Петербург (21,7%).

В ряде городов произошло падение цен на «первичку»: наибольшее зафиксировано в новостройках Махачкалы (на 13,1%), Саранска (9,7%) и Подольска (6,7%).

Напомним, что по итогам 2018 года в Казани стоимость 1 кв. м в новостройках выросла на 16%. По этому показателю столица Татарстана заняла шестое место среди российских городов.

Как писал «Ъ-Казань», на рынок жилищного строительства Казани намеревается прийти ижевская компания «Комосстрой», отмечая, что здесь при равной себестоимости цена недвижимости в полтора раза выше, чем в Ижевске.

"Ъ-Казань"