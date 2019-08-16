Курские пчеловоды в апелляции добились возмещения ущерба от «Щигрыагросервиса»

Судебная коллегия по гражданским делам Курского областного суда в апелляционном порядке рассмотрела гражданское дело по иску четырех пчеловодов из Щигровского района. В начале года они обратились в районный суд с заявлением о взыскании материального ущерба (и упущенной выгоды) с ООО «Щигрыагросервис», причиненного компанией в результате массовой гибели пчелосемей. По мнению господ Вакорева, Домарева, Тимофеева и Сырых, причиной гибели насекомых стала обработка пестицидами посевов рапса и гречихи, принадлежащих ответчику. При этом о предстоящих работах истцов, по их словам, никто не оповестил. Однако 22 апреля суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, мотивируя это тем, что пчеловоды не доказали сам факт причинения ущерба, его причинно-следственную связь с действиями ответчика, а также размеры упущенной выгоды. В Курском облсуде сообщили «Ъ-Черноземье», что 13 августа коллегия отменила решение райсуда и удовлетворила исковые требования в пользу каждого из пчеловодов (в том числе, судебные расходы должно понести ООО). Сумму ущерба в облсуде оперативно уточнить не смогли, сославшись на занятость.

Напомним, что по заявлению региональных властей, курские пчеловоды, среди прочих пострадавшие от массовой гибели пчел из-за использующихся в растениеводстве химикатов, должны получить компенсацию из бюджета. На эти цели выделено около 15 млн руб. Впрочем, ущерб от мора пчел в регионе ранее оценивался более чем в 20 млн руб. По официальной информации на начало августа, на получение выплат претендовали около 250 человек, подавших соответствующие заявления в региональный департамент АПК.

О том, как власти в регионах Черноземья хотят помочь пчеловодам нормативным регулированием, в материале ''Ъ'' «Тамбовским пчелам пишут закон».

Владимир Зоркий