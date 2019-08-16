Мосгорсуд подтвердил законность отказа в регистрации Яшина кандидатом в Мосгордуму

Мосгорсуд признал законным отказ политику Илье Яшину в регистрации его в качестве кандидата в депутаты Московской городской думы. «В исковом заявлении Яшина отказано»,— сказали «Интерфаксу в пресс-службе суда.

Напомним, выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября. Мосгоризбирком отказал в регистрации 57 кандидатам-самовыдвиженцам. В столице с июля проходят протестные акции в их поддержу. Последняя прошла 10 августа, на нее вышли около 60 тыс. человек Следующая запланирована на 17 августа, мэрия отказалась ее санкционировать.

О протестах читайте в материалах “Ъ”.