Екатеринбург занял 13 строчку в рейтинге востребованности городов России

По итогам шести месяцев 2019 года Екатеринбург занял 13 место в рейтинге городов России, где россияне больше всего хотят купить квартиру. По данным исследования «Авито», в тройку лидеров рейтинга вошли Москва, Санкт-Петербург и Казань. Всего в рейтинге представлены 23 города. Из городов Уральского федерального округа (УрФО) в рейтинг вошли только Челябинск (11 место) и Тюмень (21 место).

В рейтинге по динамике стоимости жилья Екатеринбург на 16 строчке (+6% — 71 тыс. руб. за кв.м). Лидируют Казань (+14,3% — 78,2 тыс.), Санкт-Петербург (+11,3% — 121,2 тыс.) и Тюмень (11% — 62,1 тыс.). Эксперты указывают, что несмотря на увеличение стоимости квартиры в Екатеринбурге, интерес к недвижимости в городе вырос на 9,7% за год.

«Почти во всех (22 из 23) крупнейших российских городах за год интерес к поиску квартиры увеличился. Активнее всего россияне искали жилье в Ижевске (+16,4%), Тюмени (+16,1%) и Омске (+13%). А вот Санкт-Петербург и Красноярск показали наименьшую динамику: за год интерес к поиску квартир изменился всего на 1,4%. При этом Москва, несмотря на самую высокую стоимость жилплощади в стране, все равно стала еще более привлекательной для жизни (+7,4%), расположившись в середине рейтинга»,— говорится в исследовании.

Ранее сообщалось, что Екатеринбург занял третье место в рейтинге городов России с самыми мобильными соискателями. По данным исследования, переехать ради подходящей работы готовы 29,6% жителей Екатеринбурга.