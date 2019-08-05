29,6% жителей Екатеринбурга готовы к переезду ради работы

Екатеринбург занял третье место в рейтинге городов России с самыми мобильными соискателями. По данным исследования «Авито», переехать ради подходящей работы готовы 29,6% жителей Екатеринбурга. Это на 0,1% больше, чем год назад. На втором месте Омск (33,9%), на первом — Москва (34,2%). В целом по России показатель готовых к переезду из-за работы увеличился с 26,9% до 28,3%.

Готовые уехать из Екатеринбурга рассчитывают на среднюю зарплату в 39 тыс. руб. в месяц, что на 24,1% больше желаемого дохода тех, кто не готов сменить место жительства. Средняя ожидаемая зарплата по стране составляет 31 тыс. руб., а среди тех, кто ищет работу вне своего города 40 тыс. руб.

У готовых к переезду наиболее востребованы сферы продаж (22,2% соискателей готовы к переезду), в строительстве (43,7%), в перевозках (27,8%), в производстве и сельском хозяйстве (38,5%) и в автомобильном бизнесе (31,4%). По России возможность переезда рассматривают в продажах 23% кандидатов, в строительстве — 39,8%, в перевозках — 28,7%, в производстве и сельском хозяйстве — 30,5%, в автомобильном бизнесе —30,8%.

Елена Горшкова