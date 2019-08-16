Эксперты призвали жителей не заниматься спасением животных, «якобы бегущих от пожаров»

Эксперты Сибирского федерального университета призвали жителей Красноярского края не заниматься самостоятельным спасением и подкармливанием животных, «якобы бегущих от пожаров животных». Это может быть опасным для жизни и здоровья человека, а также нанести серьезный вред самим животным, сообщает минэкологии Красноярского края. «Дикие животные обитают в таких условиях, когда лесные пожары – это естественная часть их жизни. Крупные виды, как правило, уходят из зоны пожара, а численность мелких мышевидных очень быстро восстанавливается в силу их биологических особенностей»,— цитирует завкафедрой охотничьего ресурсоведения СФУ Александра Савченко пресс-служба минэкологии края. По оценкам экспертов пока рано говорить о последствиях воздействия лесных пожаров на животный мир региона. Подводить итоги сезона планируется в конце весны-начале лета 2020 года. сообщает минэкологии.

«Выход животных, в частности, медведей, к населенным пунктам далеко не всегда говорит о том, что они пытаются найти убежище от огненной стихии. Все выходы медведей к населенным пунктам – это, прежде всего, последствия действий человека, который сам создает условия для появления хищников возле жилых территорий»,— говорит Александр Савченко. По данным минэкологии, в 2018 году в прошлом году было зафиксировано 200 обращений граждан о выходе медведей к жилым территориям, в этом году – 115.

В начале августа в интернете появилась петиция к властям с требованием помочь животным, пострадавшим от лесных пожаров в Сибири. На данный момент она собрала около 210 тыс. подписей. Авторы петиции призвали власти принять комплексную программу по защите животных, создать в лесах пункты прикорма и запретить охоту в пострадавших от пожаров районах.

Ранее член рабочей группы по сохранению природных ландшафтов общественного совета при минэкологии Красноярского края Наталия Подоляк рассказывала “Ъ-Сибирь”. что на восстановление согревших участков тайги потребуется 100 лет: «Экосистема пострадала так, что восстановить, особенно на удаленных территориях, ее будет невозможно».

Оксана Павлова