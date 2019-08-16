Детский омбудсмен Москвы попросил СКР прекратить дело о заказе незарегистрированного лекарства

Детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович попросил руководство Следственного комитета России (СКР) по Москве прекратить дело в отношении матери ребенка-инвалида, которая ранее была задержана при попытке получить заказанный в интернете психотропный препарат фризиум. Он подчеркнул, что сложившаяся ситуация с точки зрения законодательства является правильной, но с другой стороны — «абсолютно абсурдной и бесчеловечной».

Напомним, о возбуждении дела сообщила в четверг в соцсетях директор фонда «Дом с маяком» Лида Мониава. По ее словам, женщину задержали 12 августа, отпустив спустя пять часов, позже у нее дома был проведен обыск.

Господин Бунимович отметил, что «в Москве это уже четвертая такая история». «Но в этот раз она еще круче: и обыск, и изъятие компьютера. В этой ситуации такое недопустимо. Сколько еще должно произойти таких чудовищных историй для мам, у которых больны дети, для того чтобы было принято решение по срочной адресной закупке таких лекарств, которые необходимы пациентам?» — приводит «РИА Новости» слова омбудсмена.

Евгений Бунимович обратился к главе Минздрава Веронике Скворцовой с призывом быстрее решать ситуацию с нужными пациентам лекарствами, а также к спикеру Совета федерации Валентине Матвиенко, предложив законодателям рассмотреть сложившуюся проблему.

Ранее сегодня Минздрав России заявил, что проведет «тщательный анализ всех неправомерных случаев назначения врачами незарегистрированных лекарственных средств до проведения консилиума». В ведомстве напомнили, что в настоящее время лекарственный препарат фризиум не зарегистрирован в РФ и не внесен в Государственный реестр лекарственных средств.

Подробнее о возбуждении дела — в материале “Ъ” «Ни у Миши, ни у Арсения до сих пор нет лекарств».