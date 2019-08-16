Аварийная посадка в кукурузе вдохновит сценаристов

«Птичка в кукурузе», «Идем правее на солнце» или просто «Герои» — так мог бы называться фильм об экстренной посадке самолета под Жуковским. Пассажирский лайнер, летевший в Симферополь из аэропорта Жуковский, из-за попавших в двигатели птиц аварийно сел на кукурузном поле, все находившиеся на борту выжили. Пилотов пообещали представить к наградам как героев. А Общественная палата России предложила Минкульту в следующем году выделить деньги на новый фильм. Каким он может быть? Подробности — у Светланы Беловой и Анны Пестеревой.

Кадры с самолетом посреди кукурузного поля облетели в четверг практически весь мир. Еще бы — история захватывает дух: с начала полета до экстренной посадки прошла всего пара минут. Птицы попали в оба двигателя, левый сразу заглох, потом обороты стали нестабильными во втором, и он тоже заглох. Лайнер стал стремительно терять высоту. Чтобы принять верное решение, у пилотов были считанные секунды. Не растерялись в трудный момент капитан судна, 41-летний Дамир Юсупов, и второй пилот, 23-летний Георгий Мурзин. Они аварийно сажали самолет в поле в режиме ручного управления. И экипаж справился — доставил людей на землю живыми.

На личной странице «ВКонтакте» у Дамира Юсупова люди оставляют десятки комментариев — пишут, что гордятся летчиком, и благодарят за мужество. Отдельные публикации в своих соцсетях ему посвятили Юрий Дудь, Ксения Собчак, Максим Галкин и многие другие. Сам Юсупов героем себя не считает. Он рассказал журналистам, что в те секунды был максимально собран: «В тот момент мысли были только о том, как, во-первых, не допустить падения, а во-вторых, когда уже падение было неизбежно, как мягче посадить самолет, принять решение, правильно рассчитать все. Но как оказалось потом, времени было вообще мало».

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Эксперты подтвердили: пилоты вели себя правильно. Они не стали выпускать шасси и выключили двигатели перед приземлением, благодаря этому самолет с полным топливным баком не загорелся. Конечно, многие сразу вспомнили «Чудо на Гудзоне». В 2009 году пилот Чесли Салленбергер после столкновения самолета с птицами посадил лайнер на воды реки Гудзон. Летчик стал национальным героем. Клинт Иствуд снял о тех событиях фильм с Томом Хэнксом в главной роли.

Судьба капитана российского судна Дамира Юсупова — будто подарок сценаристам. До 33 лет он работал юристом, но потом круто поменял свою жизнь. Решил исполнить мечту детства, рассказала жена пилота Наталья: «У него папа пилот, то есть он с детства рос в этой атмосфере, мечтал летать, грезил небом. Сначала у него не получилось, была другая профессия, потом выучился».

Со своей женой Дамир Юсупов, кстати, познакомился в самолете. Истории, связанные с авиапроисшествиями, привлекают зрителей, считает режиссер Александр Митта, который снял фильм «Экипаж». Картина стала одной из самых кассовых в 1980 году — за это время ее посмотрели более 70 млн зрителей. Особый интерес вызывает кино, основанное на реальных событиях.

«Это как раз то, в чем мы нуждаемся, — в героизме в нашей обыденной жизни, чтобы подвиги совершались вокруг нас.

Потому что, мы же не выдуманные, мы — реальные, а все, что происходит вокруг, нас интересует. Чем ближе к нам, тем нам интереснее. Придумать все что угодно можно, а жизнь — она как будто про меня»,— заявил Митта.

Кино об этом инциденте в Подмосковье действительно может стать кассовым, полагает генеральный продюсер Art Pictures Group Вячеслав Муругов: «Здесь есть пространство для большого блокбастера. Это точно было бы здорово реализовано той же студией, я не знаю, Бондарчука — Art Pictures, либо “Водород”, либо “Тритэ” Никиты Михалкова. Как мне кажется, это точно был бы кассовый фильм, та история, на которую бы, конечно, пошли люди вне зависимости от того, схлынет сейчас интерес к этой истории или нет».

Так или иначе свои, наверное, главные аплодисменты пилоты уже получили. В том самом кукурузном поле — от благодарных за спасение пассажиров.

В соцсетях уже обсуждают, кто бы мог исполнить главную роль в фильме. Звучат имена Данилы Козловского и Сергея Безрукова. А кто-то предлагает пригласить Тома Хэнкса, который сыграл в фильме «Чудо на Гудзоне».