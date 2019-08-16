Гендиректора Троицкого йодного завода будут судить за загрязнение почвы химикатами

В суд для рассмотрения по существу направлено уголовное дело в отношении генерального директора АО «Троицкий йодный завод». Он обвиняется в нарушении правил хранения химических отходов, повлекшем загрязнение окружающей среды (ч. 2 ст. 247 УК РФ). Санкции данной статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы.

Как сообщили в СУ СКР по краю, следствие полагает, что с 2017 года на складе предприятия, расположенном на станции Себедахово станицы Троицкой, хранилось химическое сырье и материалы с истекшим сроком годности и не пригодные для дальнейшего использования. Складское помещение при этом имело повреждения фундамента и наружных стен. Гендиректор предприятия якобы дал указание своим подчиненным демонтировать склад, тем самым, оставив химикаты на земельном участке площадью 135 кв. м. Исследование проб почвы показало превышение концентрации загрязняющих веществ, в том числе серы.

Кроме того, был причинен ущерб региональному Росимуществу на сумму 405 тыс. руб. Уточняется, что данный факт был выявлен в ходе прокурорской проверки.

В июле этого года АО «Троицкий йодный завод» было признано банкротом и вступило в процедуру конкурного производства. Сам завод находится в федеральной собственности. В марте текущего год Росимущество выставляло 100% акций завод на аукцион за 33,7 млн руб., однако ни одного претендента на актив не нашлось. Ожидается, что следующий тур торгов (публичное предложение) пройдет в августе.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, Троицкий йодный завод был основан в 1964 году на базе Славянско-Троицкого месторождения — единственного в России промышленного месторождения йодобромных вод (величина эксплуатационных запасов — 200 т йода в год). В середине 90-х годов добыча сырья стала невыгодной, так как на российском рынке появился более дешевый йод из Чили. Эксплуатация скважин несколько раз останавливалась и в 2015 году полностью прекратилась из-за обветшания инфраструктуры. По итогам 2017 года выручка общества составила 48,4 млн руб., убыток – 24,8 млн руб. Кредиторская задолженность предприятия на тот момент – 14,7 млн руб.

Дмитрий Михеенко