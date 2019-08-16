Более 240 объектов здравоохранения, образования и спорта построят в регионе в рамках нацпроектов до 2024 года

Регион уже приступил к реализации всех 12 национальных проектов. Всего в ближайшие пять лет в области планируется построить 240 новых соцобъектов, в том числе 28 детсадов, 6 школ, 16 центров амбулаторной онкологической помощи, семи поликлиник в Новосибирске, более 180 новых ФАПов, а также трех крупных инвестпроектов — перинатального центра, регионального центра волейбола, многофункциональной ледовой арены.



Как рассказал и.о. министра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников, на эти цели в 2019 году из федерального бюджета региону будет направлено более 25 млрд руб., из этой суммы более половины составят средства регионального бюджета. До 2021 года область получит еще 64 млрд руб. «Реализация нацпроектов — это выстраивание единой системы развития всех направлений социально-экономического развития страны и дополнительная возможность привлечения федеральных ресурсов в регионы,— подчеркнул он.— Вовлеченность Новосибирской области в реализацию национальных проектов — стопроцентная. Работа по всем направлениям уже активно ведется».

Так, в первом полугодии в регионе создано 10 мобильных бригад для доставки пожилых граждан, проживающих в сельской местности, в медучреждения, утверждена региональная стратегия развития санитарной авиации и начались первые вылеты, утвержден ряд региональных отраслевых программ в сферах здравоохранения, расселения аварийного жилфонда, обеспечения жителей области чистой водой.

В Новосибирской области с 2019 года реализуются нацпроекты по направлениям демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные автомобильные дороги, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, международная кооперация и экспорт.