ВТБ запустил свою Lean-лабораторию

Экспериментальная площадка позволит оптимизировать внутренние процессы в банке

Задача Lean-лаборатории — анализ операций по выдаче банковских карт, оформлению депозитов и кредитов наличных. То есть, операционной деятельности банка. Полученные данные позволяют корректировать процессы и оптимизировать их. Свою Lean-лабораторию ВТБ запустил на экспериментальной площадке в одном из отделений Москвы, и она уже начала исследование бизнес-процессов банка и тестирование их изменений при обслуживании клиентов.

Как пояснили в пресс-службе банка, результаты видны уже сейчас — по предварительным данным, длительность процесса выдачи дебетовых карт в отделении снизилась на 34%. И полученные в ходе исследований на экспериментальной площадке результаты уже планируют тиражировать на всю офисную сеть ВТБ. Предподлагается, что происходить это начнет уже в четвертом квартале 2019 года.

В частности, в Lean-лаборатории проверяют новый функционал для оформления вкладов с внесением средств через кассу. В перспективе это позводит клиентам получать услугу у одного сотрудника, и исключить необходимость повторных обращений к специалисту.

Помимо разработки новых подходов в работе с клиентами, улучшения текущих бизнес-процессов и их тестирования, в Lean-лаборатории проанализируют и эффективность внутренних процессов. Среди них – оптимизация рабочего времени сотрудников, перепланировка офисов, в частности, организация детских и других зон клиентского отдыха. Все эти решения позволят повысить уровень лояльности посетителей и повлиять на качество их обслуживания.

Как рассказал руководитель департамента розничного бизнеса – старший вице-президент ВТБ Мигель Маркарянц, новая площадка позволит усовершенствовать качество обслуживания в наших отделениях и повлиять на клиентскую лояльность. «Первые исследования начались с диагностики сразу нескольких направлений: оптимизации бизнес-процессов, управления временем и пространством. Сотрудники уже изучили ключевые задачи экспериментального проекта и начали тестировать инициативы для изменения работы офиса. Следующим шагом для оптимизации бизнес-процессов должен стать поиск наиболее эффективных решений по выдаче кредитов наличными»,- рассказал представитель ВТБ.