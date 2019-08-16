Власти Сочи нашли инвесторов для завершения строительства АК «Горизонт»

Фото: Facebook Андрея Алексеенко

Администрация курортной столицы подписала соглашение с ООО «Парус», которое выступает в качестве технического заказчика, а также с застройщиком ООО «Союз поддержки морской пехоты и подразделений специального назначения “Альбатрос”» по достройке апартаментного комплекса «Горизонт». Эти организации берут на себя обязанность довести долгострой в Адлерском районе Сочи до стадии ввода в эксплуатацию, сообщил в соцсетях первый вице-губернатор Краснодарского края Алексей Алексеенко.

По словам чиновника, АК «Горизонт» – это целый комплекс отдельно стоящих зданий общей площадью более 70 тыс. кв. м. Изначально застройщиком выступал Анзор Пруидзе, который, как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, осужден за мошенничество с деньгами дольщиков и крупном «отмывании» средств к пяти годам колонии общего режима.

Андрей Алексеенко пишет, что АК «Горизонт» должны были ввести в эксплуатацию еще в марте 2018 года. Однако в процессе строительства выяснилось, что застройщик превысил заявленную в проектной документации этажность. В то же время у господина Пруидзе возникли проблемы с правоохранительными органами. В результате стройка была остановлена. Обманутыми дольщиками стали 1057 человек.

Для завершения строительства «Горизонта» необходимо внести в проектную документацию изменение этажности объекта, а также согласовать новый проект с надзорными органами. После этого возможным станет возобновить строительно-монтажные работы на объекте.

«В ближайшее время инвестор должен провести ревизию всей имеющейся по АК “Горизонт” документации, а также подписать с каждым дольщиком допсоглашение к ранее заключенным с ними договорам о строительстве помещений», - сообщает первый вице-губернатор Кубани.

Дмитрий Михеенко