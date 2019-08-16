Бывшему первому замначальника СКЖД продлили арест на три месяца

Пролетарский районный суд города Ростова продлил меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на три месяца первому заместителю начальника Северо-Кавказской железной дороги, обвиняемому в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Южного СУТ СКР

По версии следствия, первый заместитель СКЖД получил более 1,5 млн руб. от предпринимателя за обеспечение беспрепятственного продвижения составов поездов организации.

Подозреваемого задержали в июле этого года. Тогда в СК отказались уточнить имя подозреваемого, однако человек на размещенном пресс-службой Южного СУТ видео с кадрами задержания похож на Алексея Черняева. В пресс-службе Южной транспортной прокуратуры подтвердили, что речь идет именно о нем.

Дарья Голякова