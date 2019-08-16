16 августа, пятница
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ   |  купить фото

Суд оставил бывшего президента Киргизии под арестом

Бишкекский городской суд оставил без удовлетворения ходатайство защиты бывшего президента Киргизии об изменении меры пресечения Алмазбеку Атамбаеву. «К сожалению, судебное заседание прошло в закрытом режиме. Решение о заключении под стражу Атамбаева осталось неизменным»,— приводит «Интерфакс» слова адвоката бывшего главы государства Сергея Слесарева.

Напомним, господин Атамбаев был задержан 8 августа после двухдневного штурма его резиденции, который сопровождался массовыми беспорядками с участием сторонников экс-главы государства. В результате спецоперации погиб один человек, ранено 85.

Накануне стало известно, что в уголовном деле в отношении экс-президента Киргизии, обвиняемого в соучастии в убийстве, коррупции и вооруженном сопротивлении властям, появляются новые эпизоды. Теперь среди прочего он подозревается также в причастности к двум незаконным сделкам с земельными участками. На одном из них был возведен особняк господина Атамбаева в селе Кой-Таш.

Подробнее — в материале “Ъ” «У экс-президента Киргизии прибавилось дел».

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя