Суд оставил бывшего президента Киргизии под арестом

Бишкекский городской суд оставил без удовлетворения ходатайство защиты бывшего президента Киргизии об изменении меры пресечения Алмазбеку Атамбаеву. «К сожалению, судебное заседание прошло в закрытом режиме. Решение о заключении под стражу Атамбаева осталось неизменным»,— приводит «Интерфакс» слова адвоката бывшего главы государства Сергея Слесарева.

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Напомним, господин Атамбаев был задержан 8 августа после двухдневного штурма его резиденции, который сопровождался массовыми беспорядками с участием сторонников экс-главы государства. В результате спецоперации погиб один человек, ранено 85.

Накануне стало известно, что в уголовном деле в отношении экс-президента Киргизии, обвиняемого в соучастии в убийстве, коррупции и вооруженном сопротивлении властям, появляются новые эпизоды. Теперь среди прочего он подозревается также в причастности к двум незаконным сделкам с земельными участками. На одном из них был возведен особняк господина Атамбаева в селе Кой-Таш.

Подробнее — в материале “Ъ” «У экс-президента Киргизии прибавилось дел».