«Рождается предчувствие неизбежных перемен»

Мэрия Москвы отказала в проведении митингов 24 августа: не согласовали акции на площади Победы, Тверской улице и Большой Якиманке. Ранее городские власти не разрешили массовые пикеты за свободные выборы 17 августа — акция планировалась на Бульварном кольце. Официальная причина отказа — нарушения в оформлении уведомлений. При этом власти согласовали митинг КПРФ на проспекте Сахарова. Одновременно в субботу пройдет очередной большой фестиваль в Парке Горького в честь дня рождения парка. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что протестное движение перешло на новый уровень.

Очередные выходные в Москве обещают быть насыщенными. Столичный Парк Горького празднует свой день рождения — ему исполняется 91 год. Власти города по этому поводу обещают большой концерт и еще много всего интересного. В политической части пришел черед большого митинга КПРФ, который состоится на проспекте Сахарова. Одно из требований — отставка председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова: у соратников лидера партии Геннадия Зюганова есть к нему серьезные претензии, в первую очередь — по причине регистрации целой группы кандидатов от конкурирующей партии «Коммунисты России».

Считается, что в Кремле недовольны поведением Геннадия Андреевича. В первую очередь, из-за его позиции по пенсионному возрасту. Поэтому он порой сталкивается с трудностями. Как мы знаем, анонсированное вроде бы награждение его орденом так и не состоялось. И вот регистрация вражеской структуры. Тем не менее, Зюганов отмежевался от Алексея Навального, а также фактически выступил инициатором думского заседания по поводу очередной атаки на Россию извне. При этом рядовых протестующих Геннадий Андреевич поддерживает. По его словам, они имеют право высказывать свое мнение. Вот такая удобная позиция. А внесистемной оппозиции в митинге отказали.

Что же в итоге? Опять «винтилово» или что-нибудь изменится? На этой неделе протест официально вышел на федеральный уровень. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, среди прочего, пожурил силовиков за излишнее рвение. На следующей неделе президент выходит из отпуска и отправляется во Францию. Негоже накануне такого визита опять устраивать «корриду» в похорошевшей столице. И, наконец, насколько хватит энтузиазма у самих участников акций? Как известно, Алексей Навальный увлечен предстоящим тестированием своей системы «умного» голосования. Также нельзя исключать, что ему уже надоело сидеть.

В связи с изложенным можно сделать следующий вывод: мы уже видим не просто протест, «казаки-разбойники» с ОМОНом, а большую политическую «движуху». А все из-за чего? Из-за, казалось бы, никому не интересной Мосгордумы. Пусть Кремль и делает вид, что ничего не происходит. Однако впервые с 2011 года пресс-секретарь президента отвечает на вопрос о политическом кризисе в стране.

На это все придется так или иначе реагировать. Вот уже заговорили о политической реформе.

«Единая Россия», если так пойдет дальше, может и не победить на следующих думских выборах. Время Зюганова с Жириновским неизбежно проходит, пусть и заменить их некем. Рождается предчувствие неизбежных перемен.