Установлен источник разлива нефтепродуктов на реке Сайма в Сургуте

Нефтепродукты в реку Сайма в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) были слиты из неустановленной автоцистерны, пишет «Интерфакс-Урал» со ссылкой на руководителя регионального Природнадзора Сергей Пикунов.

«Вчера вечером нашли место, где находился источник разлива. Это был несанкционированный слив из неустановленной автоцистерны. Там были обнаружены следы от машины»,— сообщил господин Пикунов. По его словам, материалы по факту загрязнения направлены в полицию. Руководитель ведомства не исключает, что владельца автомобиля удастся найти с помощью камер.

Ранее сообщалось, что на реке Сайма произошел разлив нефтепродуктов на площади около 2 тыс. кв.м. По факту загрязнения реки Природнадзор возбудил административное производство. Опасности для жизни нет.