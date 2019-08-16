Суд оставил без изменения меру пресечения ростовскому блогеру Гаспару Авакяну

Ростовский областной суд оставил без изменения меру пресечения в виде содержания под стражей ростовскому блогеру Гаспару Авакяну, сообщает пресс-служба суда.

Ранее Ленинский районный суд Ростова продлил Авакяну срок содержания под стражей . Блогер останется в СИЗО до 9 сентября включительно.

«Мы будем и дальше обжаловать меру пресечения Гаспару Авакяну вплоть до Верховного суда», - сказал „Ъ-Юг“ адвокат блогера Денис Надеин.

Угловное дело в отношении Авакяна возбудили 27 мая этого года. Следствие полагает, что в 2018–2019 годах он вымогал деньги у директора автошколы и двух полицейских, угрожая им публикацией компромата на своем канале в YouTube. Заявителем выступил оперуполномоченный УБЭП Аксайского районного отдела УМВД Дмитрий Березин.

Гаспар Авакян, прозванный Автобэтменом,— известный в Ростовской области блогер, который рассказывает подписчикам о нарушении полицейскими правил дорожного движения. Чаще всего он фиксирует их с помощью видеокамеры, а затем публикует видео на своем канале в YouTube и сообщает о них в правоохранительные органы. На канале блогера в YouTube насчитывается около 18 млн просмотров и более 92 тыс. подписчиков.

Подробнее о деле Гаспара Авакяна читайте в материале „Ъ-Юг“ «Автобэтмену подрезали крылья».

Дарья Голякова