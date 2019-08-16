«РосРАО» создаст информцентр для освещения работ по перепрофилированию завода по УХО в Камбарке

ФГУП «РосРАО» создаст информационный центр для освещения работ по перепрофилированию завода по УХО в Камбарке в комплекс по обработке, утилизации и обезвреживаю отходов 1-2 классов опасности. Предпроектную документацию представят в сентябре текущего года, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии со ссылкой на директора региональной Ассоциации переработчиков отходов, члена общественной палаты республики Сергея Пермякова.

«До недавнего времени системы обращения с отходами, как таковой не было. Сейчас государство стало заниматься этой проблемой, отходы у населения забираются и вывозятся. Ладно еще бытовой мусор — полежало, перепрело, перегнило – влияние на окружающую среду не так велико. Другое дело отходы 1-2 класса. Поэтому заниматься этим поручили «Росатому», на их стороне компетентность в таких вопросах. У людей есть опасения, что сюда повезут радиоактивные отходы. Но это совсем другая законодательная база. Поэтому со всей ответственностью могу сказать — не будет здесь радиоактивных отходов! Население обеспокоено отсутствием полной информации по планируемому заводу. Могу сказать, что "РосРАО" создаст информационный центр по освещению работ по перепрофилированию завода»,— отметил господин Пермяков.

Напомним, 17 июля представители РосРАО вместе с общественниками и журналистами посетили объект УХО в Камбарке. В настоящее время разрабатывается проект перепрофилирования предприятия в комплекс по переработке отходов 1-2 классов опасности. Его планируется вынести на общественное обсуждение в 2020 году. В сентябре представители компании планируют озвучить, какие именно отходы будут перерабатываться на заводе в Камбарке и в каких объемах. Комплекс начнет работу не ранее 2023 года. За последний месяц в Удмуртии прошло несколько протестных акций против размещения такого производства в республике.