Дальний Западный обход Краснодара построят с помощью частных инвесторов

Компания «Автодор», занимающаяся платными дорогами на территории России, планирует продать частным инвесторам долю в одной из своих проектных компаний – ООО «ДЗОК». Об этом сообщают «Ведомости». По данным издания, на покупку долей в обществе есть три претендента: два близких к госкомпании и один федеральный чиновник. Частные инвестиции должны помочь запустить проект строительства Дальнего Западного обхода Краснодара.

По данным «Автодора», проект уже получил положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России». Новая скоростная четырехполостная магистраль длиной 51 километр пройдет по территориям Краснодара, Красноармейского и Динского районов. Это будет дорога технической 1Б категории с четырьмя полосами движения и разделенными потоками транспорта. Расчетная скорость движения составит 120 км/час. Также строительство обхода предполагает создание трех транспортных развязок, четырех мостов и 20 путепроводов. Предположительная стоимость дороги составит 39 млрд руб. В комплексном плане развития и модернизации инфраструктуры на дорогу заложено 25 млрд руб. из бюджета. Продажа доли в проектной компании поможет привлечь недостающие частные инвестиции.

Работы по строительству Дальнего Западного обхода Краснодара стартуют уже осенью этого года. Трасса свяжет федеральную автодорогу М-4 «Дон» и А289 (Краснодар – Славянск-на-Кубани – Таманский полуостров), чтобы позволить автомобилистам, движущимся по М-4 в сторону Крыма, объехать городскую агломерацию, а также зоны перспективной застройки. По предварительным оценкам, в перспективе 15-20 лет преимущественно за счет крымского транзита трафик на участке от Дальнего Западного обхода Краснодара до Славянска-на-Кубани может увеличиться в два-три раза, а на участке от Славянска-на-Кубани до хутора Белого — в три-четыре.

Дмитрий Михеенко