ММК продолжает развивать промышленный туризм

На Магнитогорском металлургическом комбинате продолжается реализация проекта, в рамках которого желающие могут посетить производственную площадку предприятия. За время реализации проекта ММК посетили без малого 9 тысяч человек.



Стартовал промышленный туризм на комбинате в октябре прошлого года. ММК и до этого был открыт для гостей. Промплощадку одного из ведущих металлургических предприятий страны регулярно посещали коллеги и партнеры – потребители продукции, поставщики оборудования и сырья, представители других металлургических компаний. В рамках профориентационной работы организовывались экскурсии для школьников.

Однако системной эта работа стала с организацией четырех специально разработанных экскурсионных маршрутов, увлекательную поездку по которым могут совершить все желающие. Данный проект реализован в рамках разработанной Стратегии социально-экономического развития г. Магнитогорска на период до 2035 года. Магнитогорск включён в кластер промышленного туризма в рамках федеральной программы Ростуризма с 2019 по 2025 годы. Маршруты по промплощадке ММК проработаны с учётом безопасности, информационной насыщенности и зрелищности.

«Укрощение огня» – так называется экскурсия с посещением крупнейшего в России доменного цеха и уникального комплекса стана 5000. Побывать в данных цехах и посетить научно-технический музей комбината можно в рамках экскурсии «Стальная эволюция». Экскурсия дает представление не только о сегодняшнем дне на ММК, но и о славном историческом прошлом комбината. Экспозиции музея рассказывают об основных этапах развития предприятия: от первых дней строительства до нашего времени. Помимо фотографий, документов, личных вещей и многих других интереснейших экспонатов, в музее представлены уникальные макеты и модели действующих производств.

Еще один маршрут, разработанный для детей шести-пятнадцати лет, называется «У папы на работе». Ребята прокатятся на автобусе и увидят все важные промышленные объекты ММК. Другая обзорная автобусная экскурсия для детей и подростков – «В гости к металлургам» – также начинается с посещения музея ММК. В настоящее время еще два экскурсионных маршрута готовятся к запуску.

За семь месяцев 2019 года в рамках проекта по развитию промышленного туризма проведено 329 экскурсий, участниками которых стали 4270 человек, в том числе 1457 детей. Всего же с начала реализации проекта состоялись уже 740 экскурсий, благодаря которым познакомиться с легендарной Магниткой поближе смогли 8920 гостей, из которых почти 2700 – дети. Особое внимание при организации экскурсии уделяется вопросам безопасности. Гостям выдается спецодежда и каски. Перед началом экскурсии гости предприятия проходят вводный инструктаж по технике безопасности. Каждый посетитель застрахован крупнейшей российской страховой компанией СОГАЗ.

Радиогид-система донесёт до каждого необходимую информацию, несмотря на производственный шум. Во время посещения объектов ММК гостей сопровождает экскурсовод; в цехах их встретит технический специалист, который расскажет о технологии конкретного производства. Для того, чтобы записаться на экскурсию достаточно сделать заявку на сайте https://mmk-tour.ru/, либо позвонить по телефону 25-11-40.