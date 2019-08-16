После пожара в свердловской колонии возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело после пожара в исправительной колонии (ИК) строго режима №8 в поселке Гари (Свердловская область), сообщили в пресс-службе регионального СКР. Дело возбуждено по ч.1 ст.293 УК РФ (Халатность, повлекшая причинение крупного ущерба). По предварительной версии следствия, ЧП произошло из-за нарушений правил пожарной безопасности при использовании котлового оборудования.

Колония находится в 300 км от Екатеринбурга, в ней содержатся 550 заключенных. Пожар произошел утром, 8 июня, на территории производственного ангара колонии. Позже огонь перешел на жилые корпуса и распространился на 3 тыс. кв. м. Пожар продолжался пять часов, сгорели ангар, общежитие для осужденных, в котором расположена общеобразовательная школа, а также административный штаб колонии. Ликвидировать возгорание удалось в 15:54. В результате пожара никто не пострадал. Предварительная сумма ущерба составила более 4,5 млн руб.