Прокуратура проводит проверку по факту пожара в свердловской колонии

Свердловская прокуратура организовала проверку после пожара, произошедшего в исправительной колонии (ИК) строго режима №8 в поселке Гари. На территории ИК сгорели жилое помещение для осужденных на 100 человек, отряд строгих условий для нарушителей, рассчитанный примерно на 50 человек, а также промышленный ангар и здание внутреннего штаба, расположенное на режимной территории колонии.

В ведомстве сообщили, что в колонию выехал уральский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Роман Глухов. «Прокуратура будет устанавливать обстоятельства возгорания. По результатам надзорных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования»,— говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре поступило 8 июня в 10:56 по местному времени. Он начался в производственном ангаре и перешел на жилые корпуса. Площадь распространения огня составила около 3 тыс. кв. м. Пожар продолжался пять часов. Ликвидировать возгорание удалось в 15:54. По данным регионального управления МЧС, на месте работали вертолет Ми-8, 16 единиц пожарно-спасательной техники и более 50 спасателей при участии пожарных из исправительных колоний поселков Сосьва и Гари. «Тушение осложнялось порывистым ветром, который способствовал быстрому распространению огня по деревянным строениям», — пояснили в пресс-службе ведомства. Колония находится в 300 км от Екатеринбурга, в ней содержатся 550 заключенных. В результате пожара никто не пострадал.