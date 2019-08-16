Би-би-си: Мосгоризбирком выделил своим сотрудникам премии почти на 55 млн рублей

Мосгоризбирком назначил своим сотрудникам дополнительное вознаграждение на общую сумму 54,5 млн руб. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на документ о распределении средств из бюджета Москвы, выделенных на подготовку и проведение выборов. Издание обращает внимание, что работники окружных избирательных комиссий (ОИК) получают гораздо меньше — от 900 тыс. руб. до 5 млн руб. на всю комиссию.

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов не смог объяснить, с чем связана такая разница в суммах, выделяемых на премии. Он заявил Би-би-си, что на оплату работы окружных избиркомов пойдет 80% от всей суммы, направленной на проведение выборов (912 млн руб.).

Напомним, с июля в Москве идут акции протеста из-за отказа Центризбиркома зарегистрировать 57 кандидатов в депутаты Мосгордумы. В ЦИКе считают московские выборы конкурентными. У Мосгоризбиркома претензий к ОИКам также не было. Единый день голосования в России пройдет 8 сентября.

Как представители ЦИКа и Мосгоризбиркома подвели итоги регистрации кандидатов в Мосгордуму, читайте в материале “Ъ”.