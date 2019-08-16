«Уральские авиалинии» отменили рейс Москва—Новосибирск из-за нехватки самолетов после ЧП с А321

Рейсы «Уральских авиалиний» из Домодедово (Москва) в Толмачево (Новосибирск) и обратно отменены из-за нехватки самолетов после произошедшей накануне аварийной посадки лайнера авиакомпании в Подмосковье. Вылетевший в Крым Airbus A321 вынужден был сесть из-за отказа двигателя, загоревшегося после попадания в него птицы. На борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа, никто не погиб.

Аварийная посадка Airbus A321. Главное Читать далее

Отменены регулярный рейс U6-100 из Домодедово, запланированный на 22:25 мск 15 августа, и обратный вылет (U6-99) из Новосибирска, планировавшийся на 16 августа в 08:00 по местному времени (04:00 мск). Пассажиров отправят рейсами авиакомпании «ИрАэро».

«Самолета нет. Вы же знаете, какая у нас вчера ситуация была. У нас один самолет вышел из строя, рейсы меняются»,— пояснил «Интерфаксу» представитель авиакомпании.

Что пассажиры А321 рассказали об аварийной посадке в поле Читать далее

15 августа самолет «Уральских авиалиний» после столкновения со стаей сизых чаек был вынужден совершить аварийную посадку в кукурузном поле. Пострадали 76 человек, из них 19 детей. Действия пилотов лайнера были признаны образцовыми, экипаж могут представить к госнаградам.

Подробнее о ЧП читайте в публикации “Ъ” «Самолет оказался в отчаячном положении».