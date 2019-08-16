NASA и SpaceX отработали извлечение экипажа из корабля Crew Dragon

Американское космическое агентство (NASA) и компания SpaceX отработали извлечение экипажа из новейшего пилотируемого космического корабля Crew Dragon. Он был разработан SpaceX по заказу NASA и предназначен для доставки космонавтов на Международную космическую станцию (МКС) и их возвращения на Землю.

Возвращение корабля с МКС было сымитировано 13 августа, сообщает пресс-служба NASA. В эксперименте участвовали специалисты космического агентства и SpaceX, а также космонавты Даг Херли и Боб Бенкен. Они же примут участие в тестовом полете Crew Dragon к МКС.

Напомним, с 2011 года американцев доставляли на МКС российские корабли «Союз». Первый полет Crew Dragon к МКС без экипажа состоялся 2 марта с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Возникнут ли у России проблемы из-за корабля SpaceX, читайте в материале “Ъ FM” «Crew Dragon посоперничает с "Союзами"».