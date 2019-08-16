Прокатная десятка

Смерть и жизнь Джона Ф. Донована Режиссер: Ксавье Долан В ролях: Кит Харингтон, Натали Портман, Джейкоб Тремблей, Сьюзен Сарандон Жанр: драма / Канада, Великобритания / 123 мин. В прокате: с 15 августа Обзор “Ъ-Стиль”: «В новом фильме красавичка-вундеркинда Ксавье Долана герой Кита Харингтона (Джон Сноу из “Игры престолов”) успешный американский актер Джон Ф. Донован переписывается с 11-летним юношей из Великобритании. Когда их переписка обнаруживается, звезду находят мертвым в своем доме. Спустя десять лет юноша даст интервью и расскажет всю правду о Доноване».

Игла Режиссер: Рашид Нугманов В ролях: Виктор Цой, Марина Смирнова, Петр Мамонов, Александр Баширов Жанр: триллер, драма, комедия / СССР / 76 мин. В прокате: с 15 августа Обзор “Ъ-Weekend”: «В годовщину гибели Виктора Цоя в однодневный повторный прокат выйдет “Игла” Рашида Нугманова. В 1988 году фильм стал лидером советского кинопроката, а спустя два года воспринимался как мрачное предсказание смерти исполнителя главной роли. Впрочем, по словам режиссера, герой Цоя, получивший два удара ножом в финале “Иглы”, должен был выжить, так как планировались съемки продолжения, а “Игла” могла стать настоящей франшизой. Рашид Нугманов лично представит фильм на показе в “Октябре”».

«Однажды в… Голливуде» Режиссер: Квентин Тарантино В ролях: Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Марго Роби, Эмиль Хирш Жанр: драма, комедия / Великобритания, США, Китай / 161 мин. В прокате: с 8 августа Обозреватель Андрей Плахов: «Фильмом “Однажды в Голливуде” Квентин Тарантино больше не изобретает кино будущего, но продолжает переиначивать историю кино прошлого. Герои картины носятся на винтажных авто под звуки Deep Purple, на виллах идет круглосуточная гульба, а в округе, на загородных ранчо, кучкуется небезобидная хипня — зловещие зомби из голливудского подполья, которые в один прекрасный день выйдут на белый свет. Финал разыгрывается в тот роковой день 8 августа 1969 года, когда девушками-сектантками “сатаны Мэнсона” на голливудской вилле была убита беременная на девятом месяце молодая актриса Шарон Тейт, жена Романа Полански. Но это почти все, что Тарантино разрешает сообщить неискушенным зрителям». Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Фабрикант грез» Из чего состоит кинематограф Квентина Тарантино

Дора и затерянный город Режиссер: Джеймс Бобин В ролях: Изабелла Монер, К`Орианка Килчер, Бенисио дель Торо, Ева Лангория, Дени Трехо Жанр: приключения, семейный / Австралия, США / 102 мин. В прокате: с 8 августа Обзор “Ъ-Weekend”: «Полнометражный фильм Джеймса Бобина (“Алиса в Зазеркалье”, “Маппеты”) по мотивам популярного обучающего мультсериала “Даша-путешественница” (в оригинале Дашу на самом деле всегда звали Дорой). Даша-Дора выросла в джунглях, доросла до старшей школы, и родители, отправившись на поиски таинственного золотого города, оставили ее на попечение старшего кузена Диего. Не столько из соображений безопасности, сколько с целью социализации дочери, выросшей среди удивительных зверей. Впрочем, приключений в джунглях компании старшеклассников не избежать, только теперь Доре мешает не лисенок Жулик, а плохие люди с автоматами. Хорошо хоть, обезьянка Башмачок по-прежнему на своем месте».

Страшные истории для рассказа в темноте Режиссер: Андре Овредал В ролях: Зои Маргарет Коллетти, Майкл Гарза, Гэбриел Раш, Остин Абрамс Жанр: ужасы, триллер /Канада, США / 108 мин. Слоган: «Экранизация культовой трилогии ужасов» В прокате: с 8 августа Обзор “Ъ-Weekend”: «Продюсерский проект Гильермо дель Торо, поставленный норвежцем Андре Эвредалом, три года назад снявшим впечатляющий хоррор “Демон внутри” про необычные будни патологоанатомов. “Страшные истории для рассказа в темноте” — экранизация трилогии Элвина Шварца, популярного собрания коротких рассказов о жутких монстрах, под тем или иным предлогом проникающих в реальность. Главной героиней фильма Эвредала становится книга, которая пишет сама себя, а описанные в ней события начинают сбываться».

Форсаж. Хоббс и шоу Режиссер: Дэвид Литч В ролях: Дуэйн Джонсон, Джейсон Стейтем Жанр: боевик / Великобритания, США / 135 мин. В прокате: с 1 августа Обзор “Ъ-Weekend”: «Спин-офф “Форсажа”, который примечателен главным образом тем, что его снял Дэвид Литч, автор “Джона Уика” и второго “Дэдпула”, последовательно занимающийся реабилитацией жанра боевика и возвращающий ему былое величие. Заклятые враги американец Люк Хоббс (Дуэйн Джонсон) и британец Деккард Шоу (Джейсон Стейтем) объединяются, чтобы спасти свои семьи, а заодно будущее всей планеты, под аккомпанемент перестрелок, автомобильных погонь и немногочисленных суровых шуток. В общем, все, за что мы любим и ненавидим франшизу “Форсаж”,— только без Вина Дизеля».

Гив ми либерти Режиссер: Кирилл Михановский В ролях: Крис Галуст, Лорен Спенсер, Максим Стоянов, Дарья Екамасова Жанр: комедия / США / 110 мин. В прокате: с 1 августа Кинокритик Ксения Рождественская: «Фильм Кирилла Михановского, мировая премьера которого состоялась на фестивале “Сандэнс”,— американская лирическая инди-комедия, снятая русским иммигрантом в Милуоки и неуловимо напоминающая оттепельное советское кино». Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Комедия поражений»

Маленькое красное платье Режиссер: Питер Стрикленд В ролях: Гвендолин Кристи, Сидсе Бабетт Кнудсен, Кэролайн Катц Жанр: хоррор, комедия / Великобритания / 118 мин. В прокате: с 1 августа Кинокритик Михаил Трофименков: «Пользующийся репутацией эксцентрика-эстета режиссер отчаянно заплутал в чистилище массового воображения ХХ века, где сожительствуют интонации “Монти Пайтона” и советской телепередачи “Их нравы”, детские страшилки и вторичный сюрреализм в духе Яна Шванкмайера». Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Платье за страх»

Как отмыть миллион Режиссер: Дени Аркан В ролях: Александр Ландри, Мари-Пьер Морен, Реми Жерар, Максим Рой Жанр: комедия, криминал / Канада / 127 мин. В прокате: с 1 августа Обзор “Ъ-Weekend”: «После того как в 2007 году Дени Аркан, лауреат “Оскара” и Каннского кинофестиваля, закончил свой opus magnum — “Кинотрилогию неудач” (“Закат американской империи”, “Нашествие варваров” и “Век помрачения”), его новые редкие фильмы располагаются где-то на полях его фильмографии. “Как отмыть миллион” — едкий, но несколько легкомысленный комментарий к современной общественно-политической ситуации, обыгрывающий штампы нуара: юноша с внешностью неудачника, призванием философа и профессией курьера оказывается свидетелем ограбления и случайным обладателем огромной суммы денег. Его преследуют полицейские и бандиты, а помогают байкер-финансист и секс-работница, в объявлении на сайте знакомств цитирующая Расина».