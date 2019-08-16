Прокатная десятка

15 августа в прокат вышел ряд кинокартин, среди которых отреставрированная версия культового фильма «Игла» с Виктором Цоем, драма канадского режиссера Ксавье Долана «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» и другие. Что посмотреть в кино на выходных — в подборке “Ъ”.
Обозреватель Андрей Плахов: «Фильмом “Однажды в Голливуде” Квентин Тарантино больше не изобретает кино будущего, но продолжает переиначивать историю кино прошлого. Герои картины носятся на винтажных авто под звуки Deep Purple, на виллах идет круглосуточная гульба, а в округе, на загородных ранчо, кучкуется небезобидная хипня — зловещие зомби из голливудского подполья, которые в один прекрасный день выйдут на белый свет. Финал разыгрывается в тот роковой день 8 августа 1969 года, когда девушками-сектантками “сатаны Мэнсона” на голливудской вилле была убита беременная на девятом месяце молодая актриса Шарон Тейт, жена Романа Полански. Но это почти все, что Тарантино разрешает сообщить неискушенным зрителям».
Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Фабрикант грез»
Кинокритик Ксения Рождественская: «Фильм Кирилла Михановского, мировая премьера которого состоялась на фестивале “Сандэнс”,— американская лирическая инди-комедия, снятая русским иммигрантом в Милуоки и неуловимо напоминающая оттепельное советское кино».
Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Комедия поражений»
Кинокритик Михаил Трофименков: «Пользующийся репутацией эксцентрика-эстета режиссер отчаянно заплутал в чистилище массового воображения ХХ века, где сожительствуют интонации “Монти Пайтона” и советской телепередачи “Их нравы”, детские страшилки и вторичный сюрреализм в духе Яна Шванкмайера».
Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Платье за страх»
Кинокритик Василий Степанов: «Абсурдистская комедия Кантена Дюпьё с Жаном Дюжарденом в главной роли — о человеке, действиями которого руководит куртка из оленьей кожи. Остраняя реальность, в которой гаджеты давно управляют людьми, Дюпьё делает по-настоящему смешное кино».
Подробнее о фильме — в материалах “Ъ” «Курточка невозврата» и «Вещи в человечьей шкуре»